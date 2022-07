Im bayerischen Lohr am Main-Wombach (Unterfranken) fand am Wochenende ein Lauf der Nachwuchssichtungsserie statt. Stark agierte dabei der Moutainbikenachwuchs von der Alb. Bereits die Streckenbesichtigung am Freitag flößte so manchem Biker ordentlich Respekt vor der staubtrockenen Strecke ein. Au...