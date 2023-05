Reutlinger Akrobat auf dem Motorrad: Tom Militzer wusste am vergangenen Samstag auf der Motocross-Strecke in Rudersberg mit spektakulären Sprüngen zu überzeugen. Schon bald lockt das 61. Reutlinger ADAC Motocross an den Sportpark. © Foto: Jens Körner