Rennsport-Wochenende der Superlative am Sportpark entlang der Gönninger Landstraße: Mehr als 350 Rennfahrer geben sich am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, in Reutlingen ein Stelldichein. Kevin Keim, Leiter der Abteilung Motorsport beim 1. RMC Reutlingen, hat dabei geholfen, die Piste zu präp...