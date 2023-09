Schnellster und trotzdem nur Zweiter. Gibt’s doch nicht. Gibt’s doch. Ben Schwille (Altersklasse M14) erging es so am Sonntag nach dem Zieleinlauf unweit des Geschwister-Scholl-Platzes in Tübingen. Weil er eine Handbreite hinter Jakob Thorwarth (LAV Stadtwerke Tübingen) ins Ziel beim Erbe-Lauf...