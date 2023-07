Am Samstag, 15. Juli, ist es so weit, die Drittligahandballer des VfL Pfullingen präsentieren sich erstmals in der neuen Saison 2023/2024 ihren Fans. Ab 13 Uhr veranstalten die Echazstädter ein Blitzturnier, bei dem der HC Oppenweiler/Backnang, der HBW Balingen-Weilstetten II und die TGS Pforzhei...