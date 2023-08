Jahrelang war der VfL Pfullingen in der 3. Liga ein Spitzenteam und scheiterte zwei Mal nur hauchdünn in der Relegation am Aufstieg in die 2. Bundesliga. In der am Samstag beginnenden Handball-Saison 2023/24 backen die Pfullinger allerdings etwas kleinere Brötchen in der 3. Liga Süd und gehören ...