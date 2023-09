Nach dem furiosen Saisonendspurt samt erfolgreichem Aufstiegsturnier sind einige Monate vergangen und nun blicken die Männer der HSG Ermstal auf den Saisonstart in der Staffel 3 der Landesliga. Am Samstag eröffnen Brodbeck, Fritz, Templin und Co. die Spielzeit beim Mitaufsteiger und „Nachbarn�...