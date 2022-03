Von 1985 bis 2002 spielte der VfL Pfullingen in der 2. Handball-Bundesliga, später noch vier Jahre in der Bundesliga. Nun klopft man sanft an die Tür zur 2. Bundesliga. Mit dem hochverdienten Heimsieg über die HSG Krefeld Niederrhein wurden die Weichen gestellt, aber es ist noch ein langer Weg.