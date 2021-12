Nürnbergs Torwart Niklas Treutle versucht hier seinen Kasten gegen den für die Bietigheim Steelers stürmenden Kanadier Brendan Ranford sauber zu halten. Gastgeber Bietigheim gewann das DEL-Match gegen die Nürnberg Ice Tigers in der EgeTrans Arena am 23. Dezember 5:4. In naher Zukunft will man die Steelers nach Reutlingen locken. © Foto: Eibner-Pressefoto