Welche Rolle die Rennserie der Deutsch-Schweizer Meisterschaft (DSM) nicht nur in der Schweiz und in Österreich mittlerweile spielt, beweist einmal mehr die hohe Teilnehmerzahl von 231 BMX-Pilotinnen und -Piloten, die sich am Sonntag zum Lauf Nummer drei in Winterthur im Kanton Zürich einfanden. ...