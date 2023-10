In Gestalt des hessischen Vereins TV Lich oder jetzt eher als Lich Basketball bekannt, kommt ein Traditionsstandort am Samstagabend (19 Uhr) zum Viertliga-Duell mit den TSG Solcom Ravens Reutlingen in die IKG-Halle am Stadtgarten. Der Ex-Bundesligist und jahrzehntelange Zweitligist galt vor der Sais...