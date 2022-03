Pfullingen. Fünf Spiele muss der VfL Pfullingen in der Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga bis zum 14. Mai absolvieren. Am Samstagabend, 26. März, ertönte der Startschuss. Daheim, wie insgesamt drei Mal, gegen die HSG Krefeld Niederrhein. Zwei Mal muss der VfL reisen, das letzte Mal am 14. ...