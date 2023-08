Was für ein Krimi und was für eine Chance nun für die Reutlingen Eagles (12:6 Punkte) in der drittklassigen Regionalliga Südwest im American Football. Vor dem abschließenden Saisonheimspiel gegen Tabellenführer Albershausen Crusaders (14:4 Punkte) am 19. August liegen die Achalmstädter nach ...