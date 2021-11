Es geht in einem Spiel um alles: Die gastgebenden KIT SC Engineers und die Reutlingen Eagles tragen am Samstag, 20. November 2021, ab 13 Uhr in Karlsruhe das alles entscheidende Aufstiegs-Rückspiel in die 3. Liga im American Football aus.

Die Reutlinger „Adler“ treten mit einem 34:14-Polster a...