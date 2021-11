Nach drei Jahren im Ausland kehrt Julia Behnke im Sommer zurück zu den TusSies Metzingen und unterschreibt einen Vertag für drei Jahre ohne Option bis Juni 2025.

Metzingen ist meine Heimat

Fünf Jahre lang trug die gebürtige Mannheimerin bereits das pinke Trikot in Metzingen. In Ihrer letzten Saison 2018/19 war Sie außerdem die Käpitänin der TusSies. Damals entschied sich die Kreisläuferin Erfahrungen im Ausland und in der Champions League zu sammeln und unterzeichnete einen Vertrag bei Rostov am Don. Ein Jahr später führte Ihr Weg nach Budapest, dort befindet Sie sich gerade in Ihrem zweiten Vertragsjahr. Den Kontakt nach Metzingen hat Sie in der Zwischenzeit nie abreißen lassen: „Mit Ferenc und Edina stand ich eigentlich immer wieder in Kontakt. Ich hatte jetzt einfach das Gefühl, dass es an der Zeit ist wieder zurückzukehren. Metzingen ist zu meiner Heimat geworden und ich wollte unbedingt dorthin zurück. Also habe ich einfach den Hörer in die Hand genommen und Ferenc persönlich angerufen. Danach ging dann alles ganz schnell und nun freue ich mich für mindestens drei Jahre wieder Pink zu tragen.“

Die TusSies-Fans können sich also auf eine noch bessere Julia Behnke freuen, was Sie selbst unterstreicht: "Ich habe bombastische Erfahrungen im Ausland gesammelt, auch wenn es nicht immer leicht war, hat es mich in allen Bereichen stärker gemacht. Ich habe auf internationalem Top-Niveau mit und gegen die besten Spielerinnen der Welt gespielt und trainiert. Ich hoffe ich kann mit meiner Erfahrung, meiner Ausstrahlung und meiner Leistung dem jungen Team in Metzingen helfen, damit wir gemeinsam weiterkommen. Es wird auf jeden Fall eine neue Herausforderung, auf die ich mich sehr freue." Behnke kommt zurück in die Heimat und unterzeichnet langfristig über die Rückkehr der ehemaligen Nummer 93 freuen sich natürlich nicht nur die Fans, sondern auch der TusSies-Manager: "Jule hat den Kontakt zu mir gesucht und es hat mich sehr gefreut zu hören, dass eigentlich nur wir für Sie in Frage gekommen sind. Das ist schon eine Anerkennung für uns. Sie ist damals gegangen, um den nächsten Schritt zu machen und um auf einem höheren Level zu spielen. Sie hat sich auch dort bewiesen, durchgesetzt und Titel gewonnen. Sie hat gezeigt, dass Sie auf höchstem Niveau eine Abwehr führen und sich gegen die besten der Welt am Kreis durchsetzen kann. Mit Ihrer Erfahrung und Ihren Führungsqualitäten ist Sie ein echter Gewinn für unsere junge Mannschaft und kann vor allem in der Abwehr, aber auch im Angriff eine Schlüsselrolle übernehmen. Ihre Rückkehr in die Öschhalle wird sicherlich alle in Metzingen freuen. Außerdem sind die drei Jahre ein klares Zeichen für unseren Weg." Nach der frühzeitigen Vertragsverlängerung von Katarina Pandza, ist mit der Rückverpflichtung von Julia Behnke den Verantwortlichen der TUSSIES der nächste große Schritt für die Kaderplanung 2022/23 gelungen.