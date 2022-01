Die aus Bempflingen stammende Kugelstoßerin Katharina Maisch (LV90 Erzgebirge) hat am Freitagabend bei einem Kader-Wettkampf in Chemnitz mit einer neuen Bestleistung von 18,88 Meter geglänzt und ist endgültig in der internationalen Kugelstoßspitze angekommen.

Mit einer guten Serie und einem wei...