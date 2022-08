„Im ersten Moment ist es richtig böse“, verriet Katharina Maisch am Morgen danach. Die Kugelstoßerin aus Bempflingen, die für den LV 90 Erzgebirge in den Ring geht, war bei der Europameisterschaft in München weit unter ihren Möglichkeiten geblieben, belegte in der Endabrechnung Rang acht...