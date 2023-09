Nix war es mit dem Heimsieg in der renovierten App-Halle. Die Möck-Schützlinge kassierten am Samstag gegen HT München eine Heim-Niederlage mit 26:27, weil man sich Fehler am Fließband leistete, Chancen ausließ. Von den Außenpositionen kam nichts, auch die Abwehr war nicht kompakt, kassierte ...