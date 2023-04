Auch für die Landesliga-Mannschaft des TV Neuhausen gibt es in Sachen Kaderplanung Neuigkeiten. Mit Moritz Rothweiler kommt ein alter Bekannter zurück untern Hofbühl.

Nicht nur einen neuen Trainer gibt es für die Neuhäuser Landesliga-Mannschaft in der neuen Saison, sondern auch den ein oder anderen neuen Mann. Moritz Rothweiler zum Beispiel. Der 23-Jährige kommt vom TB Neuffen an die Erms, wechselt quasi zurück zu seinem Jugendclub.

Nach der Corona-Saison 2019/20 schloss sich Rothweiler den Neuffenern an, spielte fortan in der Bezirksliga. „Ich bin ja ursprünglich Neuffener“, sagt Rothweiler. Jetzt will er aber zurück nach Neuhausen und damit wieder eine Liga höher gehen. Das duale Studium des Maschinenbaus hat er abgeschlossen, arbeitet nun bei Elring Klinger in Neuffen, wohnt allerdings in Reutlingen. Neuhausen liegt da quasi auf dem Weg. „Ich habe mich gefreut über die Möglichkeit zurückzukommen“, sagt Rothweiler.

In Neuhausen habe er sich immer wohlgefühlt, dort auch sein handballerisches Rüstzeug mit auf den Weg bekommen. Seit der B-Jugend griff der variabel einsetzbare Rückraummann für den TVN in den Harztopf, agierte außerdem in der A-Jugend-Bundesliga. Auch im Aktiven-Bereich spielte der heute 23-Jährige lange im Dress der Neuhäuser.

Kurioserweise stand er sogar mit dem neuen Trainer Ferdinand Michalik gemeinsam auf der Platte, als der eines Tages aushelfen musste. „Das waren aber nur ein oder zwei Spiele“, erinnert sich Rothweiler dunkel. Jetzt wartet eine ganz neue Rollenverteilung auf beide.

Michalik übernimmt sofort

Apropos Michalik: Der Ex-Bundesligaspieler des TV Neuhausen hat für den Saisonendspurt in der Landesliga die Mannschaft bereits frühzeitig von Vito Cece übernommen. „Wir wollten so noch mal einen neuen Impuls im Abstiegskampf setzen“, erklärt der sportliche Leiter Markus Bühner den vorgezogenen Personalwechsel an der Seitenlinie. Des Weiteren, so Bühner, sei die Lösung mit Michalik ja naheliegend, da selbiger die Mannschaft ohnehin in der kommenden Saison übernehmen wird und schon jetzt das Team kennenlernen kann.

Michalik feiert am Samstagnachmittag mit dem Spiel gegen den TV Spaichingen sein Heimdebüt als Cheftrainer des TV Neuhausen II.