Es gab, so ist es in einschlägigen Archiven nachzulesen, tatsächlich Zeiten, in denen die TuS Metzingen noch gegen die SG BBM Bietigheim gewonnen hat. Exemplarisch sei erwähnt das 36:28 aus der Saison 2013/14 oder der furiose Auswärtsauftritt 2014/15, als man in fremder Halle mit 33:25 gewinnen ...