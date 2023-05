Kurz vor Saisonende finalisieren die TusSies ihren Kader für die Saison 2023/24 mit weiteren Personalentscheidungen. Mit Svenja Hübner, Laura Godard und Sabrina Tröster verlängern gleich drei Spielerinnen aus dem aktuellen Kader bei den Pink Ladies. Zusätzlich erhält Jugendspielerin Ida Petzold ihren ersten Profivertrag und bleibt somit ebenfalls im Ermstal. Mit Anna Frankova kommt ein weiterer Neuzugang, die Magda Balsam auf der Rechtsaußenposition ersetzen wird. Zudem wird Co-Trainer Manel Cirac die TusSies verlassen.

Nach nur einer Saison im Ermstal wird Magda Balsam die TusSies verlassen und in die polnische Heimat nach Lublin zurückkehren. Dafür kommt Anna Frankova neu ins Team, die zurzeit noch mit dem BSV Sachsen Zwickau um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga kämpft. Die 31-fache tschechische Nationalspielerin passt mit ihrer Abschlussstärke und ihrem Spielverständnis perfekt ins System von Werner Bösch und kommt in dieser Saison auf 86 Bundesligatreffer bei einer starken Quote von 74 Prozent.

„Magda kam im Frühjahr auf uns zu, mit der Bitte, aus persönlichen Gründen vorzeitig aus dem Vertrag aussteigen zu können. Nachdem wir mit Anna Frankova nun einen adäquaten Ersatz präsentieren können, war diese Lösung für uns dann akzeptabel. Wir wünschen Magda alles Gute und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Anna Frankova“, so Geschäftsführer Ferenc Rott.

Die 1,70 Meter große Flügelspielerin unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2025. „Der Wechsel nach Metzingen ist der nächste Entwicklungsschritt in meiner Karriere. Die ersten Gespräche mit dem Trainerteam und den Verantwortlichen waren sehr überzeugend. Der Spielstil, die Qualität der Mannschaft und die Chance, um die Teilnahme am internationalen Wettbewerb zu kämpfen, sind für mich absolut perfekt. Außerdem freue ich mich besonders auf die Fans und die Atmosphäre in der Öschhalle“, so die 26-Jährige.

Ab der nächsten Saison wird die Zusammenarbeit mit Co-Trainer Manel Cirac beendet. Der gebürtige Spanier betreute in dieser Saison die 2. Mannschaft und schaffte den Aufstieg in die 3. Liga. Nachdem bekannt wurde, dass die HSG Stuttgart-Metzingen nicht mehr für die neue Saison mit ihm plant, werden die TusSies sich nun auf der Co-Trainerposition nach einer neuen Lösung umschauen. Eine enge und langfristige Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner aus Stuttgart, vor allem auch im Jugendbereich, ist weiterhin das klare Ziel.

Quartett verlängert

Mit Laura Godard, Sabrina Tröster, Ida Petzold und Svenja Hübner bleiben vier weitere Akteurinnen den TusSies erhalten.

Godard war im vergangenen Jahr aus Frankreich nach Metzingen gewechselt und wird auch im kommenden Jahr gemeinsam mit Dagmara Nocun das Duo auf dem linken Flügel bilden. „Ich bin sehr froh, dass ich ein weiteres Jahr in Metzingen bleiben kann. Ich fühle mich sehr wohl im Team, ich denke, wir haben einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielerinnen. Außerdem haben wir tolle Fans, die immer für eine überragende Atmosphäre sorgen. Mein Ziel ist es, im nächsten Jahr einen Europapokalplatz zu belegen.“

Mit Sabrina Tröster bleibt ein junges Talent auf der Rechtsaußenposition für zwei weitere Jahre eine Pink Lady und wird mit Neuzugang Frankova die rechte Angriffsseite bespielen. „Ich fühle mich super wohl in Metzingen. Die Stimmung in der Öschhalle ist der Wahnsinn. Darüber hinaus werden für mich alle Voraussetzungen für eine optimale Weiterentwicklung erfüllt, weshalb ich mich auf die weitere Zeit hier freue.“

Neben Tröster erhält mit Ida Petzold eine weitere junge und vielversprechende Spielerin einen Bundesligavertrag. Die Junioren-Nationalspielerin unterschreibt für drei Jahre in Metzingen. „Mit meinem ersten Bundesligavertrag habe ich ein großes persönliches Ziel erreicht. Ich freue mich auf die kommende Saison und hoffe auf viele schöne und erfolgreiche Momente im pinken Trikot“, so Petzold.

Die Vierte im Bunde ist Kreisläuferin Svenja Hübner. Die 27-Jährige spielt seit 2019 für die TusSies und wird auch in den kommenden zwei Jahren im pinken Trikot auflaufen. „Ich freue mich riesig, zwei weitere Jahre in Metzingen bleiben zu dürfen und vor den tollen Fans spielen zu können. Ich fühle mich hier sehr wohl, deshalb war mir schnell klar, dass ich in Metzingen bleiben möchte“, freute sich Hübner, die in ihr fünftes Jahr bei den Pink Ladies geht.

Svenja – die Kämpferin

„Ich freue mich natürlich über den weiteren Verbleib der vier Spielerinnen. Mit Svenja bleibt uns eine echte Kämpferin erhalten, die vor allem am Anfang der Saison gezeigt hat, wie wertvoll sie für uns ist. Laura hat etwas Zeit gebraucht, hat dann aber immer wieder ihr Können aufblitzen lassen. Sie ergänzt sich sehr gut mit Dagmara Nocun auf dem linken Flügel. Mit Ida halten wir ein junges, aufstrebendes Talent in unseren Reihen, die unsere erfahrenen Kreisläuferinnen unterstützen und gut ergänzen kann. Dass es möglich ist, sich als Jugendspielerin im Erstligakader festzuspielen, hat Sabrina Tröster gezeigt. Sie hat in dieser Saison einen guten Job gemacht und die Erwartungen sehr gut erfüllt“, freute sich TuS-Coach Werner Bösch.