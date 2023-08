Nach knapp acht Wochen intensiver Vorbereitung ist die Partie gegen den LC Brühl zugleich das letzte Testspiel der Pink Ladies, ehe es am Samstag, 2. September, im DHB-Pokal bei der SG Kappelwindeck/Steinbach zum ersten Mal ernst wird.

Die Bilanz passt

Bei einer Bilanz von sechs Siegen aus neun Vorbereitungsspielen, dem zweiten Platz beim Turnier im Trainingslager in Ungarn und dem dritten Platz am vergangenen Wochenende beim Dentsply Sirona-Cup in Bensheim, kann Trainer Werner Bösch zufrieden mit den Ergebnissen seiner Mannschaft sein. Einziger Makel war die deutliche Niederlage gegen die Flames der HSG Bensheim/Auerbach am vergangenen Wochenende beim Vorbereitungsturnier.

Dennoch zeigt man sich im Lager der Metzingerinnen zuversichtlich und startet mit Vorfreude in die neue Saison: „Endlich geht es wieder los, ich erwarte gegen den LC Brühl einen guten letzten Test mit einer guten Stimmung in der Öschhalle. Die Mannschaft scheint gut zu harmonieren und die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel am 2. September wächst. Wir freuen uns natürlich auch darauf, unsere Fans wieder begrüßen zu dürfen und die Vorbereitung am Freitagabend abzuschließen“, so TuS-Manager Ferenc Rott.

Doch es wird am Freitagabend nicht nur Handball gegen die Gäste aus St. Gallen gespielt, denn auch die vier Neuzugänge Jana Scheib, Anna Frankova, Naina Klein und Verena Oßwald werden der pinken Wand vorgestellt und zum Interview bereitstehen.

Es ist für alles gesorgt

Des Weiteren werden die Besucher der Öschhalle auch neben dem Spielfeld mit einer Tombola mit hochwertigen Preisen und frisch gegrillten Speisen bestens versorgt. Die Öschhalle ist ab 18 Uhr für Zuschauer geöffnet.