Die Saisoneröffnung der TuS Metzingen lockte am Freitagabend 320 Zuschauerinnen und Zuschauer in die heiße Öschhalle. Das Kommen hat am Ende sicher niemand bereut. Die TusSies setzten sich gegen den LC Brühl mit 34:21 (12:10) durch, außerdem erfuhr man noch einiges über die Neuzugänge, die in...