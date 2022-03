Das Warten hat ein Ende: Der VfL Pfulliingen startet gegen die Eagles der HSG Krefeld Niederrhein in die Aufstiegsrunde. Im Vorjahr unterlag der VfL in Krefeld und Trainer Daniel Brack weiß: „Das ist ein Top-Team mit Trainer Maik Patock, eine sehr starke Mannschaft. Sie hat in Ex-Profi Krings ein...