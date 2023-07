Es war für den guten Zweck – und deshalb darf man gerne auch ein bisschen übertreiben. „Steps for Life“ in Würtingen hat in Sachen Spendenlauf einen neuen Maßstab gesetzt. Für eine Kindertagesstätte in Manila (Philippinen) kamen in zehn Tagen 43 088,50 Euro zusammen. 1016 Teilnehmer le...