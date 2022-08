Die Saison der 3. Handball-Liga Süd startet. Der VfL Pfullingen hat in der Vergangenheit 17 Jahre in der 2. Bundesliga und vier Jahre in der Bundesliga verbracht. Die Blau-Weißen von der Echaz zählen sich daher zu Recht zu den Traditionsvereinen der 3. Liga und gehen mit gewissen Ansprüchen in d...