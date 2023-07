Mit vier Siegen war der TV Reutlingen fulminant in die Saison der 2. Tennis-Bundesliga gestartet, doch in der jüngsten Bilanz stehen drei Heim-Pleiten in Folge. Nach den Niederlagen gegen den Tabellendrittletzten TC Bad Vilbel und Meister BASF TC Ludwigshafen unterlagen die Schützlinge von Trainer...