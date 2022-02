Im Skiathlon bei den Olympischen Winterspielen über 15+15 Kilometer war der Russe Alexander Bolshunov (1:16:09.8 Stunden) eine Klasse für sich und gewann mit großem Vorsprung seine erste Goldmedaille in Peking. Silber ging an seinen Landsmann Denis Spitsov, Bronze an Iivo Niskanen. Alle drei deu...