Interview „Die Angst vor dem Abstieg aus den Köpfen rausbekommen“

Kuchen/Gingen / Interview: Thomas Friedrich

Am Ende der Saison 2015/16 stieg Martin Geiger als Trainer bei der SG Kuchen-Gingen aus. Er übernahm später den Vereinsvorsitz und trainiert die weibliche C-Jugend. Seit voriger Woche und zweieinhalb Jahren Abstinenz ist er zurück im alten Amt. Nach der Trennung von Ralf Riethmüller soll Geiger im Tandem mit dem Sportlichen Leiter Boris Ambrosch den Tabellenletzten vor dem Abstieg aus der Handball-Landesliga retten. Das erste Spiel ging schon mal gründlich daneben, am Samstag verlor KuGi 21:29 gegen Bettringen.

Herr Geiger, was hat Sie denn geritten, diese heikle Aufgabe zu übernehmen? Alles aus Liebe zum Verein?

Nicht nur. Natürlich hänge ich an meinem Verein. Wir haben ein ganz gutes Team mit sehr jungen Spielern. Mich reizte einfach die Herausforderung, diese Jungs voranzubringen. Wir alle in der SG versuchen, den Abstieg zu verhindern.

Sie mussten also nicht lange überlegen, als die Anfrage kam?

Doch, schon. Ich bin Vorsitzender, Trainer der Mädchenmannschaft und habe ja auch noch einen Beruf. Ich musste mich erst mit meiner Familie absprechen.

Die hat gleich ihren Segen gegeben?

Sie gab mir grünes Licht. Wir sind ja auch eine Handball-Familie. Meine Frau hat früher gespielt, mein Sohn und meine Tochter spielen in der SG-Jugend, da fand ich schnell Verständnis dafür, auch noch die erste Mannschaft zu trainieren.

Zumal Sie den Job ja nicht alleine machen. Ist Boris Ambrosch wie einst Andreas Frey ein absolut gleichberechtigter Partner?

Wir versuchen uns zu ergänzen, das hat ja damals mit Andy auch ganz gut geklappt. Ich bin mehr für die Motivation zuständig und das Abwehrverhalten, Boris für den Angriff.

Das erste Spiel hat gezeigt, wie viel Arbeit auf das neue Duo wartet. Mehr, als Sie erwartet hatten?

Nein. Unser Gegner Bettringen spielt gerade am oberen Limit, das hat ja zuvor auch schon der TVA erfahren. Es sind erst acht Spiele absolviert, wir haben genug Zeit, uns zu entwickeln.

Es müssen aber auch die Ergebnisse passen. Am Samstag geht’s zum Spitzenteam TG Biberach.

Egal. In dieser Liga ist jeder schlagbar. Wir werden uns auch in Biberach nicht ergeben. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder mal eine Topmannschaft geschlagen.

Haben Sie sich mal mit Vorgänger Ralf Riethmüller zusammengesetzt?

Ich habe natürlich Kontakt zu Ralf, weil wir Arbeitskollegen sind. Über Handball haben wir uns zuletzt nicht ausgetauscht. Ich bin ja als Vorsitzender und als Fan immer nahe dran an der Mannschaft gewesen und kenne sie daher ziemlich gut.

Wie wollen Sie ihre Schützlinge wieder in die Spur bringen?

Wir müssen auf unseren Stärken aufbauen und an unseren Schwächen arbeiten.

Geht’s auch etwas konkreter?

Unsere Stärken liegen sicher in der Geschwindigkeit und im Teamgeist. Wir haben viele richtig schnelle Spieler und alle unsere Jungs ziehen an einem Strang. Defizite haben wir im technischen Bereich und in der Abwehr. Die Mannschaft muss lernen, alle möglichen Abwehrvarianten zu beherrschen.

Ein paar Gegentore weniger könnten sicher nicht schaden.

Ja, die anderen Mannschaften kassieren alle viel weniger Gegentore als wir. Das wirkt sich auch auf die Offensive aus. Wenn wir in der Abwehr nie den Ball erobern, können wir unsere Stärken über den Gegenstoß auch nicht aus­spielen.

Gib’s außer harter Arbeit noch eine Zauberformel, mit der Sie die SG auf Vordermann bringen können?

Unsere Zauberformel ist, dass jeder Spieler weiß, was er zu tun hat. Und es muss in der Psyche stimmen. Handball, vor allem in der Abwehr, ist zu 80 Prozent Kopfsache. Wir müssen die Angst vor dem Abstieg aus den Köpfen der Spieler bekommen.

Das geht nur mit Siegen, jede weitere Niederlage verschärft die Angst.

Ich weiß. Natürlich gehört dazu, auch wieder Spiele zu gewinnen. Warum nicht gleich am Samstag in Biberach.

Auf wie lange ist Ihre Trainertätigkeit angelegt? Bis Saisonende, dann ist Schluss oder?

Über die kommende Saison haben wir uns noch keine Gedanken gemacht.

Heißt das, Sie könnten sich sogar ein längeres Engagement vorstellen, falls KuGi in der Liga bleibt?

Das würde ich zumindest nicht ausschließen.

Davor sollten Sie aber erst wieder den Familienrat einberufen. Vielleicht muss dann das Jugendtraineramt auf der Strecke bleiben.

Ich werde mich dann sicher wieder mit Frau und Kindern abstimmen. Ob ich meiner Tochter antun kann, als Trainer der Mädchen aufzuhören, da bin ich mir nicht so sicher.