Tischtennis „Das war etwas Harakiri“

Winnenden / Hartmut Ruffer

Wenn Gnadental auf den VfR Birkmannsweiler trifft, ist die Story meist: Der TTC trifft auf seinen ehemaligen Spielertrainer Peng Gao. Das stimmt auch in diesem Fall und tatsächlich spielt der Chinese, der 18 Jahre lang in Gnadental aktiv war, eine größere Rolle, doch das 8:8-Unentschieden war nicht nur wegen Gaos Niederlage gegen Valerij Rakov kurios und denkwürdig.

Gnadentals Nummer 6 Lukas Petermann hatte bis zum Spiel keinen besonders tollen Samstag. Eine Füllung war ihm aus einem Zahn gefallen. Das war ärgerlich, „aber ich hatte keine Schmerzen“. Zwar führte Gnadental nach den drei Eingangsdoppeln mit 2:1, doch danach sah es so aus, als ob der Favorit Birkmannsweiler einem relativ ungefährdeten Sieg entgegenstrebt. Lediglich Lukas Kramer konnte sein Einzel gewinnen, alle anderen fünf Gnadentaler unterlagen. Es stand 6:3 für den Verein aus dem Winnender Ortsteil.

Dann folgten zwei außergewöhnliche Spiele, die das im Sport so gern beschriebene „Momentum“ veränderten. Daniel Horlacher gewann in fünf Sätzen gegen Roman Zavoral unter kuriosen Umständen (siehe „Was war da los?“ auf der rechten Seite). Zeitgleich brachte Gnadentals Nummer 1 Valerij Rakov dem Ex-TTCler Peng Gao eine herbe Niederlage. Daniel Horlacher bekam die letzten Ballwechsel mit, da seine Partie bereits fertig war und wählte deutliche Worte: „Vale hat ihn zerstört.“ Lukas Petermann sah es ähnlich. „Er hat ihn vom Tisch geschossen.“

Zweite Niederlage für Gao

Waren die ersten drei Sätze noch ausgeglichen, drängte Rakov den chinesischen Abwehrkünstler im vierten Durchgang mit aggressiven Topspins immer weiter vom Tisch. Gao lag 1:9 zurück – das kommt bei ihm nur sehr, sehr selten vor. Letztlich verlor er den Satz mit 3:11 und damit auch das Spiel. Es war erst seine zweite Niederlage in der Saison (bei 23 Siegen), Gnadental witterte auf einmal seine Chance. „Ja, das war ein Knackpunkt“, bekannte Lukas Petermann.

Beim Stand von 6:7 aus Gnadentaler Sicht mussten Uwe Zeisberger und Lukas Petermann jeweils an den Tisch. Zeisberger kämpfte, verlor aber gegen Nicolai Kutschera in fünf Sätzen. Für Lukas Petermann sah es auch nicht gut aus: 1:2-Satzrückstand und im vierten Durchgang hatte sein Kontrahent Sahin Yildiz beim Stand von 6:10 vier Matchbälle. „Und dann spielt er einen Vorhand-­Flip locker rüber“, berichtete Daniel Horlacher fast schon amüsiert. „Ja, das war etwas Harakiri“, gab Petermann zu, „ich habe nicht mehr wirklich an den Sieg geglaubt, da ich mit Sahins Aufschlägen Probleme hatte. Dann aber nahm er eine Auszeit und ich spürte, dass er nachdachte.“ Als ihm der Punkt zum 8:10 gelang, war er im Spiel, da „Sahin auch mit meinen Aufschlägen Probleme hatte“ – und Petermann hatte nun für zwei Punkte das Aufschlagsrecht. Auch diese Matchbälle wehrte er ab, gewann den vierten Satz mit 12:10.

Nun war Petermann in seinem Element. Enge Spiele liebt er besonders, Nerven zeigt er dabei selten. Auch diesmal klappte das – fast. 10:7 führte er im fünften Satz, doch diesmal vergab er drei Matchbälle in Folge. Der vierte aber brachte die Entscheidung, Gnadental verkürzte auf 7:8. „Beim Abschlussdoppel hatte ich ein gutes Gefühl, denn sowohl Vale als auch Daniel können gegen Defensivkünstler wie Peng gut spielen“, meinte Petermann. „Das ist in dieser Konstellation wichtig, denn wenn nur einer dieses Spiel beherrscht, nutzt Peng das sofort aus.“ Rakov/Horlacher gewannen in vier Sätzen, schafften den 8:8-Ausgleich. Trotz des unerwarteten Punktgewinns rutschte Gnadental auf den ersten Abstiegsplatz, da Ettlingen gegen den Letzten Neckarbischofsheim gewann. Ettlingen kommt am Sonntag zum Duell nach Michelfeld.

Lukas Petermann fuhr mit einem Loch im Zahn, aber einem guten Gefühl nach Hause. Sein Zahnarzt sorgte am Montag für eine Füllung. Die gute Laune blieb. „Die eine Seite ist zwar noch etwas taub, aber reden kann ich schon wieder gut – wie immer“, meinte er und lachte.