Die Hallen-Europameisterschaft in Istanbul mit einem beachtlichen Platz vier war schon ein Vorgeschmack. Doch der Saisonhöhepunkt wartet auf den Ulmer Zehnkämpfer Manuel Eitel jetzt in Budapest. Dort startet an diesem Samstag, 19. August, die Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Die Zehnkämpfer sind...