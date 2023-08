Dem WM-Titel jagt Jakob Ingebrigtsen weiter hinterher. Der norwegische Superstar, Olympiasieger, Europarekordler und klare Favorit über die 1500 Meter bei der Weltmeisterschaft in Budapest muss sich wie in einem wiederkehrenden Albtraum vorkommen. Wie bei der WM in Eugene im Vorjahr: Auf den letzte...