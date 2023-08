Junge Bundesliga-Profis sind bereits im Profigeschäft aktiv und werden im Fußball-Oberhaus von ihren Teams eingesetzt, obwohl sie zum Teil noch zur Schule gehen. Spieler wie Paul Wanner vom FC Bayern München oder sind bereits im Profigeschäft aktiv und werden im Fußball-Oberhaus von ihren Teams eingesetzt, obwohl sie zum Teil noch zur Schule gehen. Spieler wievom FC Bayern München oder Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen leben bereits in jungem Alter den Traum eines Fußball-Profis. Doch wer sind die zehn jüngsten Bundesliga-Spieler, die in der Geschichte der Fußball-Bundesliga jemals eingesetzt wurden?

Die zehn jüngsten Spieler in der Geschichte der 1. Bundesliga

Paul Wanner, Florian Wirtz, Nuri Sahin und Co. – Das sind die zehn jüngsten Spieler, die in der Bundesliga-Geschichte auf dem Feld standen.

1. Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund): Debüt mit 16 Jahren, 1 Tag am 21. November 2020

2. Paul Wanner (FC Bayern München): Debüt mit 16 Jahren, 15 Tag am 7. Januar 2022

3. Tom Bischof (TSG 1899 Hoffenheim): Debüt mit 16 Jahren, 264 Tagen am 19. März 2022

4. Sidney Raebiger (RB Leipzig): Debüt mit 16 Jahren, 266 Tagen am 8. Januar 2022

5. Zidan Sertdemir (Bayer 04 Leverkusen): Debüt mit 16 Jahren, 276 Tage am 7. November 2021

6. Iker Bravo (Bayer 04 Leverkusen): Debüt mit 16 Jahren, 298 Tage am 7. November 2021

7. Nuri Sahin (Borussia Dortmund): Debüt mit 16 Jahren, 355 Tagen am 1. Spieltag der Saison 2005/06

8. Yann Aurel Bisseck (1. FC Köln): Debüt mit 16 Jahren, 362 Tagen am 26. November 2017

9. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen): Debüt mit 17 Jahren, 15 Tagen am 18. Mai 2020

10. Jürgen Friedl (Eintracht Frankfurt): Debüt mit 17 Jahren, 26 Tagen am 20. März 1976

Youssoufa Moukoko debütierte am 21. November 2020 einen Tag nach seinem 16. Geburtstag in der Fußball-Bundesliga und ist damit bis dato der jüngste jemals eingesetzte Spieler in der Geschichte im deutschen Fußball-Oberhaus.

Youssoufa Moukoko: Das ist der jüngste Bundesliga-Spieler aller Zeiten

Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund ist eine vielversprechende deutsche Sturmhoffnung. Aufgrund seiner beeindruckenden Leistung in der Hinrunde der Bundesliga-Saison 2021/22 bei Borussia Dortmund, in der er in 14 Spielen sechs Tore erzielte und vier Vorlagen gab, verdiente er sich sogar einen Platz im Kader für die WM in Katar und wurde zum jüngsten deutschen WM-Teilnehmer aller Zeiten.

Das BVB-Talent war schon immer etwas früher dran als alle Anderen. Bereits mit zwölf Jahren debütierte er im U16-Nationalteam und als 16-Jähriger für Borussia Dortmund in der Bundesliga. Genau 16 Jahre und einen Tag war Moukoko beim 5:2 gegen Hertha BSC am 21. November 2020 alt. Kein anderer Bundesliga-Spieler hat es in der Geschichte so jung ins Oberhaus des deutschen Fußballs geschafft.