Der Hamburger SV nimmt einen weiteren Anlauf in Richtung Erstklassigkeit. Bereits zum sechsten Mal in Folge geht das Team als Aufstiegsfavorit in die neue Saison der 2. Bundesliga.

Die Vorbereitungen für die Mission Aufstieg sind bereits in vollem Gange. Viele HSV-Fans fragen sich aktuell folgende Dinge:

Wann ist Trainingsstart des Hamburger SV?

des Hamburger SV? Wann sind die Testspiele vom HSV in der Sommerpause geplant?

vom HSV in der Sommerpause geplant? Wann und wo geht der HSV dieses Jahr ins Trainingslager?

Alle Infos zum Sommerfahrplan des HSV im Überblick.

Hamburger SV Trainingsstart: Wann beginnen die HSV-Profis mit dem Training?

Der offizielle Trainingsstart des Hamburger SV im Volksparkstadion ist am 28. Juni 2023. Zwei Tage zuvor, am 26. Juni, fanden bereits die üblichen Leistungs- und Medizintests statt.

Wann und gegen wen stehen die ersten Testspiele des HSV an?

Bislang sind zwei Testspiele geplant. Am 7. Juli um 15:00 Uhr findet ein Testspiel gegen Landesligist FC Verden 04 in Lüneburg statt. Außerdem soll ein weiteres Vorbereitungsspiel am 22. Juli um 15:00 Uhr gegen die Glasgow Rangers steigen. Allerdings ist noch unklar, wo das Spiel stattfinden soll.

Welche Testspiele des HSV in der Sommervorbereitung noch stattfinden, ist noch unklar. Die Planungen und Verhandlungen laufen jedoch.

Tim Walther testet mit dem HSV in der Sommer-Vorbereitung 2023 am 22. Juli gegen die Glasgow Rangers.

© Foto: Christian Charisius/dpa

Alle Infos zum Sommertrainingslager 2023 des HSV im Überblick

Noch wurde vom Verein nicht offiziell bestätigt, wo die Profis das Sommertrainingslager verbringen werden. Denkbar ist jedoch, dass der HSV das Trainingslager wie im vergangenen Jahr in Österreich abhält. Damals war das Team im Thermenort Bad Loipersdorf im Bundesland Steiermark im Viersterne-Hotel “Das Sonnreich” zu Gast.

Da die Steiermark damals als neuer Partner des HSV beworben wurde, ist es gut möglich, dass die österreichische Region wieder Ziel des Sommertrainingslagers ist. Im letzten Jahr dauerte das Trainingslager eine Woche.

HSV Sommerfahrplan 2023 – Die wichtigsten Termine im Überblick