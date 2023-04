Böse Pleite für die deutsche Handball-Nationalmannschaft! Im schwedischen Kristianstad unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason dem Europameister mit 23:32 (8:16). Ein herber Dämpfer in der langen Vorbereitung auf die Heim-EM 2024. Der 20-jährige Renars Uscins, einer von vier Länderspiel-Debütanten, und Kapitän Johannes Golla waren mit je fünf Treffern die besten deutschen Werfer des Abends vor 4716 Zuschauern. Überschattet wurde das Spiel von der schlimmen Verletzung von Rückraumspieler Paul Drux von den Füchsen Berlin.

EHF Euro Cup: Fünfte deutsche Niederlage im fünften Spiel

Für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) bedeutete dies die fünfte Niederlage im fünften Spiel des EHF Euro Cups. Im März hatte das DHB-Team die beiden Duelle mit Weltmeister Dänemark (23:30 und 21:28) verloren und auch in den Hinspielen gegen Schweden (33:37) und Spanien (31:32) gab es keine Punkte. Am Sonntag wird das deutsche Team in Berlin sein letztes Spiel im EHF Euro Cup gegen den WM-Dritten Spanien bestreiten.

Bestürzung nach Drux-Verletzung

Die Füchse Berlin haben mit Bestürzung auf die schwere Verletzung von Paul Drux reagiert. Der Berliner Rückraumspieler musste im Länderspiel der DHB-Auswahl gegen Schweden mit Verdacht auf einen Achillessehnenriss im rechten Fuß ausgewechselt werden und fällt wohl monatelang aus.

Paul Drux fehlt den Füchsen Berlin monatelang.

© Foto: Andreas Gora/dpa

Hanning: „Es tut mir im Herzen weh“

"Das ist eine absolute Tragödie in allererster Linie für Paul. Es tut mir im Herzen weh", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

Im Endspurt der Handball-Bundesliga wird Drux dem Hauptstadt-Klub fehlen, der derzeit punktgleich mit dem Spitzenreiter THW Kiel die Tabelle anführt und gute Chancen auf die erste Meisterschaft in der Vereinsgeschichte hat. Am Donnerstagabend verließ der 28-jährige Drux nach 34 Minuten des Spiels gegen Schweden, gestützt von Teammanager Oliver Roggisch, das Feld. Bei einer Offensivaktion ohne Gegnereinwirkung schrie er auf und fiel zu Boden. "Es tut mir unwahrscheinlich leid für ihn. Das ist extrem bitter für uns, Paul mit einem Achillessehnenriss zu verlieren. Das überschattet dieses Spiel", sagte Bundestrainer Alfred Gislason im schwedischen Kristianstad.