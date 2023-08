Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat eine neue Personalie für die Stelle des Sportdirektors präsentiert. Der frühere Bundesliga-Trainer Hannes Wolf wird Direktor für die Bereiche Nachwuchs, Training und Entwicklung. Der 42-Jährige übernimmt den neu geschaffenen Posten ab sofort. „Hannes Wolf ist ein wichtiger Baustein in der neuen Struktur, die wir uns geben wollen“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Montag den 21.08.2023 bei der Vorstellung in der Frankfurter Verbandszentrale.

Hannes Wolf soll Job als U20-Trainer behalten

Die Rolle von Hannes Wolf umfasst laut DFB auch den weiblichen Nachwuchsbereich. Zudem soll Wolf seinen bisherigen Job als Coach der U20-Nationalmannschaft behalten. Dazu sucht der Verband nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Oliver Bierhoff im Dezember weiter eine Person für die Geschäftsführung Sport für die Leitung des gesamten Bereichs. Zuletzt war die ehemalige Weltfußballerin und heutige UEFA-Funktionärin Nadine Keßler gehandelt worden.

Wolf hat Erfahrung bei drei Bundesligaklubs gesammelt

In der Vergangenheit war Hannes Wolf bereits bei mehreren Bundesliga-Vereinen unter Vertrag. Wolf trainierte neben seiner ersten Station beim VfB Stuttgart auch den Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Beim DFB wird der Trainer des Jahres 2017 geschätzt und verfügt als Meistertrainer der A-Jugend von Borussia Dortmund auch über große Erfahrungen im Nachwuchsbereich.