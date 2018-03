Handball Zweite Halbzeit ganz schwach

Nellingen / as

Der TV Reichenbach, der sich erst an die Härte der gegnerischen Abwehr gewöhnen musste, erkämpfte sich in dem engen Spiel maximal zwei Tore Vorsprung. Der verwandelte Siebenmeter nach der Disqualifikation von Agne Zukauskaite in der 29. Minute markierte beim 11:14 erstmals eine Drei-Tore-Führung. Zehn Sekunden vor der Pause erzielte Nellingen das 12:14.

Innerhalb von zwei Minuten drehte der TV Nellingen das Spiel zu einer Zwei-Tore-Führung, die bis zum 20:18 in der 45. Minute anhielt. Entgegen vergangener Begegnungen zeigte sich die Reichenbacher Mannschaft danach ungewohnt unsicher, verlor im Spiel nach vorne immer wieder den Ball und war im Positionsangriff ideenlos. Diese Schwächen nutzte der TV Nellingen und erhöhte bis zur 57. Minute spielentscheidend auf 27:18. Jennifer Jahn und Maike Kienzlen mit ihren Treffern vom Kreis beendeten zwar die Reichenbacher Torflaute, doch die Niederlage stand zu diesem Zeitpunkt bereits fest. Mit einer enttäuschenden Leistung in der zweiten Halbzeit verschenkte der TV Reichenbach zwei Punkte. as

TV Reichenbach: Strohmeier, Graf; A. Fischer (1), Genc (1), Weiß, Jahn (1), C. Fischer (3), Hammann (2), Seidel (2/1), Breymayer (2), Kienzlen (6/3), A. Seiter (2), K. Seiter (1), Teichmann.