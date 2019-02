Bundesliga Zwei Punkte Rückstand als Anreiz

Göppingen / Harald Betz

Noch steht die MT Melsungen in der Handball-Bundesliga auf Rang sechs zwei Punkte und damit eine Position besser da als der morgige Punktspiel- Gastgeber Frisch Auf Göppingen (Platz sieben/24:18 Zähler). Aus Sicht der Grün-Weißen liegt die Betonung auf noch, denn mit einem Heimsieg am Sonntag um 16 Uhr in der EWS-Arena vor knapp 5000 erwarteten Anhängern könnten die Grün-Weißen mit den Nordhessen gleichziehen. Nicht nur Peter Kühnle, stellvertretender Frisch-Auf-Geschäftsführer, erwartet gegen die Melsunger ein traditionell brisantes und hitziges Duell.

Personell dürfte Hartmut Mayerhoffer nach den Ausfällen in der Vergangenheit wieder aus dem Vollen schöpfen. Als letzter Rekonvaleszent ist Youngster Sebastian Heymann in dieser Woche ins Training eingestiegen, hinter seinem Einsatz steht laut Coach Mayerhoffer noch ein kleines Fragezeichen. „Wir wollen dieses Spiel natürlich für uns gestalten, aber es wird eine harte Nuss. Melsungen bietet physische Qualität und spielerische Leichtigkeit“, berichtet der Frisch-Auf-Trainer über den morgigen Kontrahenten. Die Müller-Brüder, Felix Danner und Timm Schneider stehen laut Mayerhoffer für die körperliche Präsenz, Spielmacher Lasse Mikkelsen und der im Dezember nachverpflichtete Schweizer Nationalspieler Roman Sidorowicz für überraschende Aktionen. Melsungen habe in dieser Runde andere Ambitionen als Frisch Auf, nun aber seien beide Teams Tabellennachbarn und die Zielsetzung laute demnach zum Gast aufzuschließen, so Mayerhoffer.

Sein MT-Kollege Heiko Grimm muss aktuell auf Julius Kühn und Marino Maric verzichten, mit Abwehrchef Finn Lemke, der bis 2023 verlängert hat, oder auch Rechtsaußen Tobias Reichmann aus der deutschen Nationalmannschaft verfügen die Hessen aber über reichlich Potenzial. Nichtsdestotrotz wird der MT-Kader noch die eine oder andere Veränderung für die kommende Saison erfahren, laut dem Fachmagazin „Handballwoche“ soll sogar die vorzeitige Trennung von den 34-jährigen Müller-Zwillingen im Raum stehen.

Frisch Auf geht mit dem Rückenwind vom Heimsieg gegen Leipzig in die Partie und rechnet mit einem guten Besuch. „Die Zuschauer honorieren unsere ehrliche Arbeit. Wir haben ein sehr gutes Miteinander mit unseren Fans hinbekommen“, freut sich Trainer Hartmut Mayerhoffer über den Zuspruch von den Rängen selbst nach der Niederlage gegen Kiel. „Wenn wir den Februar mit 4:2 Punkten abschließen, sind wir alle sehr zufrieden“, blickt der Frisch-Auf-Coach schon mal kurz auf den Sonntagabend – der Heimsieg über Melsungen wäre dann eingefahren.