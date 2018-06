Handball Zwei glatte Siege bringen TVA ans Ziel

Steinheim / gr

Gegen den hochmotivierten Gastgeber TV Steinheim ließ die kämpferisch sehr starke Abwehr Arda Karasu kaum Wurfchancen aus dem Zentrum zu. Und von Außen hielt der exzellente Keeper Arda Karasu fast alle Würfe. Bis zum 7:7 verlief das Spiel ausgeglichen, dann setzte sich Altenstadt dank eines 5:0-Laufs zum 12:7-Auftaktsieg ab. Der hätte bei einigen nicht konsequent gespielten Gegenstößen sogar höher ausfallen können.

Ohne Pause ging es gegen die HSG Wangen-Börtlingen, die Altenstädter spürten keine Müdigkeit und führten schnell 5:2. Starke Paraden des Torhüters glichen gelegentliche schöpferische Pausen seiner Vorderleute aus. Am Ende brachten einige schöne Tore von Linksaußen, gute Anspiele an den Kreis und einige von Toren gekrönte Gegenstöße einen souveränen 14:8-Sieg.

Trotz zweier Niederlagen gegen die starken SG Hofen/Hüttlingen und TG Geislingen zeigte die C 2 eine gute Leistung. Gegen Hofen/Hüttlingen spielte das ersatzgeschwächte Team richtig stark, hatte mit Torhüter Fabian Sing einen großen Rückhalt und in Timo Wagner den überragenden Werfer des Spiels. Altenstadt ließ aber einige Chancen zuviel aus und verlor unnötig 11:14. Im Derby brachte eine umstrittene Rote Karte beim Stand von 2:5 den TVA aus dem Konzept und, schnell stand es 4:10. Danach verlief das Spiel bis zum 8:15-Endstand ausgeglichen,der TG-Sieg geriet nie in Gefahr.