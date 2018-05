Kommentar Karczewski: „Zurück in den grauen Alltag“

Karczewski: „Zurück in den grauen Alltag“

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Die Handballer von Frisch Auf Göppingen werden es schwer haben, sich künftig wieder für den EHF-Pokal zu qualifizieren.

In dieser Saison gelang es den Handballern von Frisch Auf Göppingen nicht wie in der vergangenen Runde, ihre zumeist enttäuschenden Bundesligaauftritte mit einem Europapokalsieg zu kaschieren. Beim Final Four landete das Team auf dem vierten und damit letzten Platz.

Dennoch können die Göppinger mit ihrem sportlichen Abschneiden zufrieden sein, hatte man doch im Halbfinale die hoch favorisierten Füchse Berlin am Rande einer Niederlage. Im Spiel um Platz drei reichte dann die Kraft nicht mehr, um Gastgeber SC Magdeburg ernsthaft Paroli zu bieten.

Viel gravierender ist jedoch, dass es derzeit um das Verhältnis zwischen Trainer Rolf Brack und seinen Spielern nicht zum Besten bestellt ist. Fragen zu diesem Thema werden ignoriert, niemand möchte den offensichtlichen Zwist kommentieren. Beide Seiten müssen sich im Bundesliga-Endspurt nun zusammenraufen und den Fans einen einigermaßen versöhnlichen Saisonabschluss bieten.

Die Anhänger trifft das vorläufige Ende der Göppinger EHF-Cup-Ära hart, sorgten sie doch in halb Europa für gute Stimmung. Doch jetzt hat sowohl die Fans als auch die Mannschaft der graue Bundesliga-Alltag wieder. Es darf bezweifelt werden, ob die erneute Qualifikation für den EHF-Pokal in der nächsten Saison geschafft wird, bleibt doch der Kern der Mannschaft der gleiche.