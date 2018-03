Handball Zum zweiten Mal nach Berlin

Göppingen / swp

Dank einer überzeugenden Mannschaftsleistung gewannen die Handballer des Göppinger Mörike-Gymnasiums nach 2016 erneut das Landesfinale, diesmal in der Wettkampfklasse II (Jahrgänge 2001 bis 2004). Damit vertreten sie Baden-Württemberg beim Bundesfinale in Berlin.

Eines ließ sich beim Landesfinale in Marbach am Neckar deutlich feststellen: Die Mannschaft, die von den Sportlehrern Gerhard Rohr und Stefan Klaus betreut wird, verfügt nicht nur über spielerische Qualität, sie besitzt mittlerweile auch einen wertvollen Erfahrungsschatz. So spielte ein großer Teil der Mannschaft bereits vor zwei Jahren beim Bundesfinale, zudem trainieren und spielen einige der Spieler auch Woche für Woche gemeinsam in Jugendmannschaften von Frisch Auf Göppingen und anderen umliegenden Vereinen. Einen weiteren Beitrag leistet das Fördertraining des Mörike-Gymnasiums in Kooperation mit Frisch Auf und dem Handballverband Württemberg, bei dem die Auswahlspieler zweimal in der Woche Zusatztraining erhalten.

Entsprechend zeigten sich die Göppinger bereits in den ersten Spielen sehr abgeklärt und sicherten sich mit Siegen über das Gymnasium Balingen (11:9) und das Bergstraßen-Gymnasium Hems- bach (13:9) den Gruppensieg. Das dritte Spiel gegen das Friedrich-Wöhler-Gymnasium Singen wurde daher genutzt, um allen Spielern einen Einsatz zu ermöglichen und die Stammkräfte etwas zu schonen. Dieses Spiel ging mit 13:16 verloren, allerdings hatte es für beide Mannschaften keine Bedeutung mehr.

Im Halbfinale trafen die Mörike-Handballer auf die Mannschaft des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Metzingen. Erneut zeigten die Jungs um die glänzend aufgelegten Werfer David Knezevic und Simon Thamm und den überzeugenden Torhüter Chris Frohberger eine starke Leistung und behielten mit 13:8 klar die Oberhand.

Spannend wurde es nochmals vor dem Finale gegen das Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach, da diese Mannschaft als Gastgeber auf die Unterstützung von über 200 anwesenden Fans und Mitschülern bauen konnte. Doch auch hier spielten die Göppinger, angetrieben von den äußerst aktiven Neudeck-Zwillingen, wieder von Beginn an hochkonzentriert und sicherten sich rasch die Führung, die sie nicht mehr aus der Hand gaben. Mit einem deutlichen 13:9-Sieg in einem hochklassigen Finalspiel löste die Mannschaft des Mörike-Gymnasiums ein weiteres Mal ihr Ticket zum Bundesfinale, das vom 24. bis 28. April ausgetragen wird.