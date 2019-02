Frauenhandball Zerweck ist erneut in Topform und erzielt neun Tore

Bönnigheim / dz

Nach drei Niederlagen in diesem Jahr stoppten die Bönnigheimer Handballerinnen in der Oberliga ihren Negativlauf und besiegten den Tabellenletzten VfL Waiblingen 2 mit 27:25. Dabei verspielten die Gastgeberinnen gegen einen alles andere als starken Gegner in der zweiten Hälfte fast noch einen Zehn-Tore-Vorsprung zur Pause und gewannen nach einem konditionellen Einbruch am Ende nur knapp. Vor der schweren Auswärtspartie beim Tabellenzweiten SG Schozach-Bottwartal blieben aber immerhin zwei wichtige Zähler zum Klassenverbleib. Mit 15:19 Punkten verbesserte sich Bönnigheim auf Rang acht.

Wirklich zufrieden konnte TSV-Trainer Stefan Martin mit dem Auftritt seines Teams nur im ersten Durchgang sein. Da dominierte Bönnigheim den Gegner in allen Belangen, überzeugte mit einer tollen Abwehrarbeit und auch im Angriff mit schön herausgespielten Toren. Vor allem Sabrina Zerweck hatte mal wieder einen Sahnetag erwischt, erzielte neun Tore, davon sechs vor der Pause. „In der zweiten Halbzeit haben wir aufgrund unseres verletzungsbedingt kleinen Kaders unserem Tempo aus den ersten 30 Minuten Tribut zollen müssen. Hinten heraus haben wir unnötigerweise die Körpersprache und die letzte Konsequenz verloren“, sagte TSV-Coach Martin. Dazu leistete sich seine Mannschaft in den letzten zehn Minuten viel zu viele technische Fehler, die Waiblingen konsequent zu schnellen Gegenstoß-Treffern nutzte.

Schuch löst Maier im Tor ab

Etwas überraschend stand beim TSV zunächst Stephanie Maier im Tor, die aber nach dem 4:4 in der siebten Minuten für Melanie Schuch ihren Platz räumen musste. Danach fanden die Gastgeberinnen trotz zweier vergebener Siebenmeter durch Sandra Graner und Alice Vilara-Heipl (Pfosten) immer besser in die Partie. Vor allen Sabrina Zerweck stieß immer wieder in die Lücken der gegnerischen Abwehr, sodass ihre Mannschaft über 8:4 (16.) und 13:6 (22.) bis zum Pausenpfiff auf 18:8 davonziehen konnte.

Nach der Pause erzielte zunächst Vilara- Heipl das 19:8 und Zerweck mit robustem Durchsetzungsvermögen das 20:9. Doch mit zunehmender Dauer des Spiels taten sich bei den Bönnigheimerinnen in der Defensive Lücken auf. Im Angriff häuften sich die technischen Fehler, und die Würfe hatten, sicherlich auch aufgrund konditioneller Defizite – nicht mehr die erforderliche Präzision. Bis zum 26:17 in der 49. Minute hielten die Oberliga-Frauen des TSV einen beruhigenden Vorsprung, ehe ihnen danach das Spiel vollkommen aus der Hand glitt. Sandra Graner erzielte acht Minuten vor Schluss den letzten TSV-Treffer zum 27:19.

TSV Bönnigheim: Maier, Schuch; Zäh, Hafendörfer, Haar, Rupertus, Zerweck (9), Graner (6/4), Hildenbrand (5), Kübler (1), Häberlen (1), Vilara-Heipl (5), Swantje Ziegler.