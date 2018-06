Handball Frisch Auf wird zum Meistermacher

Jürgen Schweikardt bleibt Trainer in Bittenfeld

Der TVB Stuttgart hat eine Entscheidung in der Trainerfrage gefällt. Jürgen Schweikardt wird den Bundesligisten auch in der kommenden Saison gemeinsam mit Co-­Trainer Karsten Schäfer trainieren. Für die Geschäftsstelle wird ein neuer Geschäftsführer eingestellt. Der bisherige Geschäftsführer und Trainer in Personalunion Schweikardt erhält einen Drei-­Jahres-­Vertrag bis zum 30. Juni 2021. „Nach den positiven Entwicklungen der letzten Wochen freue ich mich, dass Jürgen Schweikardt auch in der Zukunft das Traineramt beim TVB ausüben wird und sich um die weitere Entwicklung der Mannschaft und in Summe als Verantwortlicher für den Bereich Sport kümmert“, sagte Christian May, Sprecher der Gesellschafter. „Mit der neuen Doppelspitze in der Geschäftsführung haben wir eine sehr gute Lösung, die den Verein für die Zukunft aufstellt und in jedem einzelnen Bereich weiterentwickeln wird.“ Zielsetzung des TVB für die kommende Saison ist es, in das Mittelfeld der Liga vorzustoßen. swp