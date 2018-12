Handball WM-Chance für Heymann

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Christian Prokop hat ­gestern bei der Bekanntgabe des erweiterten 28-Mann-Kaders für die Handball-Weltmeisterschaft im Januar für eine Überraschung gesorgt: Der Bundestrainer nominierte neben Linksaußen Marcel Schiller vom Bundesligisten Frisch Auf Göppingen auch dessen Mannschaftskameraden Sebastian Heymann. Keine Berücksichtigung fand Frisch-Auf-Kapitän Tim Kneule.

„Heymann ist ein junger Spieler, der sich mit viel Athletik und Gewaltwürfen Woche für Woche in der Liga durchsetzt und auch im Mittelblock verteidigen kann“, lobte Prokop den 20-jährigen ­Rückraumshooter, der bislang noch kein Länderspiel für die A-Mannschaft bestritten hat.

Vor der Bekanntgabe des 28-köpfigen WM-Kaders hatten zahlreiche Handballfans mit einer möglichen Nominierung des ehemaligen Göppingers Michael „Mimi“ Kraus gerechnet, doch der Bundestrainer verzichtet auf den 35-jährigen Stuttgarter, der zuletzt in überragender Form war, sich jedoch vor zweieinhalb Wochen im Spiel beim TBV Lemgo eine schwere Verletzung an der Wurfhand zugezogen hatte.

Bundestrainer Prokop erklärte gestern jedoch, dass die Verletzung des Weltmeisters von 2007 nicht das einzige Argument für eine Nicht-Berücksichtigung des Rückraumspielers war. „Die Verletzung ist ein kleiner Grund“, so Prokop, „ein viel wichtigerer Grund ist allerdings, dass Sebastian Heymann im Aufgebot steht.“

Für den 1,98-Meter-Hünen, der in dieser Woche an einem Lehrgang der Junioren-Nationalmannschaft teilnehmen sollte, jedoch wegen Rückenproblemen absagte, kam die Nominierung überraschend. „Darüber freue ich mich natürlich sehr“, sagte er und bedankte sich gleichzeitig bei seinem Klubtrainer Hartmut Mayerhoffer: „Er hat mir das Vertrauen und die Spielanteile gegeben, bei denen ich dann erst meine Leistungen zeigen konnte.“

Ob Heymann zum endgültigen Aufgebot gehören wird, entscheidet sich spätestens bei der technischen Besprechung am Morgen des Eröffnungsspieltags am Donnerstag, 10. Januar. Dann muss Prokop maximal 16 Spieler für das WM-Team der deutschen Nationalmannschaft nominieren. Eine weitere Aussage von Prokop zu der Heymann-Nominierung dürfte dem Göppinger Talent Hoffnung machen. „Im Turnierverlauf brauchen wir vielleicht so einen Spielertypen“, erklärte der Bundestrainer in Bezug auf Heymann. Während der Weltmeisterschaft, die von 10. bis 27. Januar in Deutschland und Dänemark ausgetragen wird, sind maximal drei Wechsel mit Spielern aus dem erweiterten Kader möglich.

Mannschaftskamerad Marcel Schiller, der bereits ein Länderspiel auf dem Buckel hat und sich derzeit mit den „Bad Boys“ auf das Länderspiel am morgigen Mittwoch in Rostock gegen Polen (Anwurf um 19 Uhr/Livestream unter zdfsport.de) vorbereitet, streitet sich derzeit mit dem ­Magdeburger Matthias Musche um den zweiten Platz auf der Linksaußen-Position hinter Na­tionalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer (Paris St. Germain). Laut Prokop hat Musche derzeit allerdings die Nase vorn.