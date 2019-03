Der Heimkomplex hält an: Mit einem 30:31 (18:16) gegen die HSG Bad Wildungen Vipers haben die Göppinger Bundesliga-Handballerinnen ihre Negativserie in eigener Halle nicht stoppen können. Die Partie gegen den Tabellenzehnten entwickelte sich in Hälfte zwei zu einem echten Thriller, in dem Bad Wildungen sich nie abschütteln ließ und vier Minuten vor Schluss beim 29:27 erstmals zwei Tore in Führung lag. Die Frisch-Auf-Frauen konnten nur noch auf ein Tor verkürzen und mussten sich am Ende mit 30:31 geschlagen geben. Erfolgreichste Göppinger Werferin war Michaela Hrbkova (11/5).