Bundesliga Wieder auf der Verliererstraße

Kassel / Harald Betz

Die Handballer von Frisch Auf Göppingen müssen ihre dritte Niederlage in Folge verarbeiten. Gestern gab es bei der MT Melsungen ein bitteres 22:25 (11:13), nachdem die Mannschaft von Hartmut Mayerhoffer Mitte der zweiten Hälfte bereits mit fünf Toren hinten gelegen hatte, sich aber noch zum 21:22 aufraffte, um schließlich nach einer kämpferisch beachtlichen Leistung doch dem Gastgeber gratulieren zu müssen.

Äußerst unzufrieden zeigte sich wenig überraschend Torjäger Marcel Schiller nach dem Schlusspfiff. „Diese Siebenmeter waren wichtig. Wenn ich sie mache, haben wir die Chance auf ein Unentschieden“, kommentierte der Linksaußen mit der sonst so guten Quote seine beiden Strafwürfe in den Minuten 53 und 59, mit denen er an MT-Torhüter Simic scheiterte. Dazwischen hatte der meist coole 27-Jährige noch einen Siebenmeter zum 20:22-Zwischenstand verwandelt. Anschließend traf der junge Sebastian Heymann mit einem Sprungwurf zum 21:22 (58.), was einen hauchdünnen Ausgang versprochen und den Grün-Weißen nochmals alle Möglichkeiten eröffnet hatte.

„Heute war definitiv mehr möglich, wir waren am Ende dran“, wusste auch der Coach, „aber wir haben wieder zu viel liegen lassen.“ Ließ die Wurfausbeute seiner Mannen über die 60 Minuten in Kassel ein weiteres Mal zu wünschen übrig, sah Mayerhoffer zumindest in Sachen Einstellung einen überzeugenden Auftritt von Kapitän Tim Kneule und seinen Mitstreitern. „Kämpferisch kann ich meinen Spielern überhaupt keinen Vorwurf machen, auch spielerisch haben wir uns gesteigert“, so Mayerhoffer.

Nach den verlorenen Spielen in Bietigheim und gegen Lemgo suchte ein verunsicherter Göppinger Rückraum offensiv zunächst nach Stabilität, die anfängliche Fehlwürfe nicht förderten. Nach 14 Minuten führten die Melsunger mit 7:4, doch Frisch Auf arbeitete sich über eine gute Abwehr auf 7:7 heran. Im weiter von den Defensiven bestimmten Duell ging die MT wieder mit drei Treffern in Front, mit 13:11 wurden die Seiten gewechselt. Mayerhoffer sortierte auch im zweiten Durchgang seinen Rückraum immer wieder neu, setzte unter anderem auf Allan Damgaard als Regisseur und auf Tim Kneule im rechten Rückraum, doch die Melsunger schienen beim 20:15 (43.) einem Heimsieg entgegen zu streben. Doch mehrere gute Paraden von Daniel Rebmann und ein zielstrebiges Offensivspiel brachten die zuletzt gebeutelten Göppinger wieder heran, die sich in der entscheidenden Phase aber diesmal nicht auf Marcel Schiller verlassen konnten. Die Nordhessen erhöhten auf 24:21 und behielten am Ende trotz Göppinger Manndeckung in der Schlussminute mit 25:22 glücklich die beiden Zähler.

MT Melsungen: Sjöstrand (n.e.), Simic; Kühn (8), Lemke, Reichmann (5/4), Kunkel (2), Mikkelsen, Danner (2), P. Müller, Allendorf (2), Birkefeldt, M. Müller, Pavlovic (2), Maric (4).

FA Göppingen: Rebmann (ab 40.), Prost; Kneule (1), Ritterbach (1), Damgaard (1), Heymann (2), Bagersted (1), Peric, Sliskovic (3), Schiller (4/3), Rentschler (5), Goller (1), Schöngarth, Kozina (3).

SR: Immel/Klein.

Zeitstrafen: 8:10 Minuten.

Zuschauer: 3576.