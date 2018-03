Württembergliga Wi/Wi/Do erwartet ein Spitzenteam

Donzdorf / dh

Heute um 19.30 Uhr empfängt die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf mit der HSG Langenau/Elchingen eines der Spitzenteams der Liga in der Lautertalhalle. Langenau hat sich mit zuletzt drei Siegen in Folge in der Verfolgergruppe des Tabellenführers TSV Zizishausen festgebissen und steht mit zwölf Minuspunkten nur zwei Zähler hinter dem ­Ligaprimus.

„Langenau ist für mich die schnellste und spielstärkste Mannschaft der Liga“, lobt HSG- Trainer Marc Neher den nächsten Gegner. In der Tat drückt das von Hartwig Schenk trainierte Team bereits seit Jahren gehörig aufs Tempo. Neher ist sich bewusst, dass nur mit einer Topleistung gegen diesen Gegner bestanden werden kann. Dennoch hofft er auf eine Überraschung. Personell sieht es dabei ganz gut aus. Bis auf Dennis Schmid sind alle Akteure an Bord und wollen die Serie von nun vier Spielen ohne Niederlage weiter ausbauen. „Die Stimmung ist gut, aber uns ist allen klar, dass wir noch ein paar Punkte brauchen“, gibt der Trainer die Marschrichtung vor, „vor allem, weil die nächsten Aufgaben nicht leichter werden.“ Die HSG will die Punkte für den Klassen­erhalt vor eigenem Publikum mitnehmen. Dass dies an diesem Samstag eine Mammut­aufgabe werden wird, ist Trainer und Mannschaft bewusst. dh