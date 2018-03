Handball Weiter Widerstand im Lautertal

Lauterstein / Erich Distel

So viele Zuschauer, die beiderseits für eine tolle Stimmung sorgten, gab es in der Kreuzberg­halle seit längerem nicht mehr. Auch Lautersteins Gegner Pforzheim/Eutingen war mit zahlreichen Anhängern angereist. Nicht nur die Teams auf dem Spielfeld kämpften um die Oberhand, auch die Fans auf den Rängen machten sich lautstark und mit rhythmischer Trommelbegleitung durchgehend bemerkbar.

Die Anhänger der Heimmannschaft mussten beim Vernehmen der Mannschaftsaufstellung eine Hiobsbotschaft verkraften: Beide etatmäßige Torhüter der SGL fielen verletzungsbedingt aus. Doch bald nach Spielbeginn stellte sich heraus, dass sie von Marc Bertele aus der zweiten Mannschaft und in den letzten Minuten von A-Jugend-Keeper Jannis Wagner exzellent vertreten wurden. Als taktische Maßnahme hatten sich die SGL-Trainer Wolfgang und Timo Funk einen Doppelwechsel einfallen lassen. Markus Stuber und Fabian Lackinger wurden in der Abwehr eingesetzt, im Angriff bekamen Tim Lackinger und Stephan Mühleisen den Vorzug.

Sofort entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem die Gäste zwei Tore vorlegten – es blieben die einzigen Führungen des Tabellenzweiten. Christian Stuber und Mario Kölle glichen aus, und mit den nächsten Treffern von Mario Kölle und einem von Steffen Nägele zum 5:2 war die SG Lauterstein endgültig in der Partie angekommen. Die SGL profitierte von technischen Fehlern ihrer Gegner, einige Pässe landeten im Aus und ein Strafwurf neben dem Tor. Allerdings scheiterte auch Lauterstein mit guten Möglichkeiten am Pforzheimer Torhüter, darunter mit zwei Siebenmetern. Selbst eine umstrittene Rote Karte gegen Stephan Mühleisen brachte die SGL nicht aus ihrem Konzept.

Am Vorsprung der Heimmannschaft von zwei bis drei Toren änderte sich nicht viel. Pforzheims Trainer Alexander Lipps analysierte dazu später: „Meine Mannschaft hat es über längere Phasen nicht geschafft, die Zweikämpfe zu gewinnen.“ Dafür hatte Lauterstein auf Rechtsaußen den flinken Tim Lackinger, der vom 10:6 bis zum 12:9 alle drei Tore für die Gelb-Blauen warf. Christian Stuber mit seinem vierten Tor, Max Dangelmaier mit einem schnellen Gegenstoß und Leon Weiß mit einem für ihn typischen, fast ansatzlosen Wurf warfen zum 15:10 (26.) die höchste Führung für die Gastgeber heraus. Vor der Pause verkürzte Pforzheim/Eutingen auf 16:13.

Lauterstein verteidigte die Führung mit großem kämpferischem Einsatz bis zur Mitte des zweiten Durchgangs. Tim Lackinger trat als Siebenmeter-Schütze an und verwandelte sicher, Mario Kölle steuerte einen weiteren Treffer zum 22:19 (43.) bei. Kurzzeitig holten die Gäste auf, doch in der 54. Minute führte die SGL wieder deutlicher mit 27:24. Dann erreichte die Spannung ihren Höhepunkt. Mit wenigen Angriffen kam Pforzheim/Eutingen schnell zum Ausgleich. Eine halbe Minute später fiel ein abgeprallter Ball Steffen Nägele vor die Füße, dieser reagierte geistesgegenwärtig und erzielte das 28:27. Beim Pforzheimer Gegenangriff prallte der Ball vom Pfosten ins Aus und Leon Weiß sicherte der SGL mit seinem vierten Treffer den Sieg. Für Pforzheim/Eutingen blieb nur noch Zeit, um auf 29:28 zu verkürzen.

Lautersteins Trainer Timo Funk sah in der beweglichen und aggressiven Abwehr den Grundstein für den Sieg, und „dass wir kaum negative Phasen im Spiel hatten“. GästeCoach Lipps gestand: „Lauterstein hat heute den Sieg mehr gewollt.“ Erich Distel

SG Lauterstein: Bertele, Wagner; C. Stuber (5), F. Lackinger, Schmid, Weiß (4), M. Stuber, T. Lackinger (6/3), Lenz, Villforth, Nägele (2), Kölle (8), Dangelmaier (4), Mühleisen.