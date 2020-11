Die Handball-Stars Domagoj Duvnjak vom deutschen Rekordmeister THW Kiel und Aron Palmarsson vom spanischen Topclub FC Barcelona haben sich angesichts der weltweiten Corona-Krise für eine Absage der Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten ausgesprochen.

„Ich glaube, das ist zu gefährlich“, sagte Kroatiens Kapitän Duvnjak im Podcast „Kreis Ab“. Noch deutlicher äußerte sich der Isländer Palmarsson, der von 2009 bis 2015 unter dem heutigen Bundestrainer Alfred Gislason in Kiel spielte. „Man sollte das absagen. Ich verstehe nicht, dass wir in dieser Situation dorthin fliegen müssen und unbedingt spielen sollen“, betonte der 30-Jährige.

Duvnjak und Palmarsson treffen mit ihren Vereinen am Donnerstag in der Champions League aufeinander. Die WM-Endrunde vom 13. bis 30. Januar findet erstmals mit 32 Mannschaften statt. Die DHB-Auswahl bestreitet ihre Vorrundenspiele in der Gruppe A gegen Uruguay, Kap Verde und Ungarn in Gizeh.

