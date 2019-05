Die Wechsel von Jens Schöngarth und Primoz Prost von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen zum Schweizer Erstligisten TSV St. Otmar St. Gallen drohen zu platzen. Wie der Klub jetzt mitteilte, habe es zwar Vertragsverhandlungen zwischen Spielern und Verein gegeben, rechtsgültige Verträge seien allerdings nicht zu Stande ge­kommen.

„Rechtskräftig wären die Verträge nur dann, wenn von Vereinsseite sowohl Sportchef Beat Kaiser als auch Präsident Hans Wey unterschrieben hätten. Wey hat jedoch nicht unterschrieben“, erklärte Pressesprecherin Barbara Jungclaus am Freitagabend gegenüber unserer Zeitung.

Die schon vor Wochen als fix vermeldeten Engagements der Göppinger bei den Eidgenossen dürften damit in weite Ferne gerückt sein, da der St. Galler Sportchef Beat Kaiser wegen „unterschiedlicher Auffassungen in Bezug auf die mittelfristige sportliche Ausrichtung des Vereins“ am Donnerstagabend zurückgetreten ist. Kaiser war für Schöngarth und Prost der Verhandlungspartner bei den Schweizern.

Im Falle einer Verpflichtung von Prost, Schöngarth und dem Magdeburger Robert Weber hätte der Schweizer Klub sein Budget von derzeit 1,8 Millionen Schweizer Franken (rund 1,6 Millionen Euro) extrem erhöhen müssen, erklärte Pressesprecherin Jungclaus. Während Kaiser die teuren Verpflichtungen in die Wege geleitet hatte, wollte Präsident Wey diesen Weg offenbar nicht mitgehen, weshalb Kaiser zurücktrat. „Die Situation ist alles andere als erfreulich“, sagte Jungclaus, „aber der Verein war schon zwei Mal in finanziellen Nöten.“

Torwart Prost reagierte geschockt auf die Nachrichten aus der Schweiz. „Wir haben große Pläne gehabt mit dem Verein. Ich war schon beim Medizincheck, wir haben schon ein Haus dort gefunden. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll“, sagte der Slowene, der in St. Gallen bereits im Februar einen Zweijahres-Vertrag mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben hatte.

Linkshänder Schöngarth, der im Dezember seine Unterschrift unter einen Dreijahres-Vertrag bei den Eidgenossen gesetzt hatte, sieht die Entwicklungen in der Schweiz gelassener. „Ich weiß, dass ich einen rechtsgültigen Arbeitsvertrag habe“, betonte er gestern.

Nun deutet alles auf einen Rechtsstreit zwischen dem Schweizer Klub und den Handballern hin. Wolfgang Karczewski